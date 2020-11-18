明泰(3380)搖身一變成佳世達(2352)大艦隊一員，明泰總經理林裕欽認為，明泰有佳世達的力挺，可說是打通任督二脈，獲得佳世達全力支援，未來也看好明年在5G上會有很大的進展，至於和友訊(2332)的關係，他則表示，雙方持續有在產品上合作。

林裕欽表示，明泰在攻5G和其他業者不一樣，2020年明泰已經跨出台灣，揮軍日本北海道、歐洲，也有5G的產品已經賣到美國了，5G會是明泰未來很重要的一塊成長力道。

目前明泰貢獻佳世達以5G專網為主，後續還看好車聯網，接下來會持續整合，明泰的雷達產品很好，佳世達可以扮演明泰很好的一個出海口，5G專網明年會占比明泰營收個位數，林裕欽表示，「明泰有佳世達進入後，可說是打通任督二脈，獲得佳世達全力支援 」!

林裕欽表示，明泰作為5G專網解決方案的先行者從2016年就積極投入端到端解決方案的研發，2018年底在台北流行音樂中心首次提供小基站協展中華電信主辦的「5G智慧展館多視角應用」，2019年與工研院在多個國內5G專案場域上都有密切合作，包含公用事業智慧能源物聯網、三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等。今天我們在國際市場上跨出這一步，代表明泰的技術獲得國際認證。

明泰提供從用戶端設備(UE)到終端射頻單元(RU)、基站分散單元(DU)和基站集中單元(CU)，結合日本電信系統整合商的5G核心網路設備進行組網。這些專網的應用場域分別是在智慧製造及智慧農業方面，將進行各項5G垂直應用。

不僅如此，美中貿易戰延燒，明泰從中也接獲轉單貢獻，林裕欽表示，明泰對美中貿易戰的轉單，實際比重沒有細部統計，但是一定有受益，若以以區域別來說，以往美占比營收44%，但今年前9月已經比到59%，加上明泰本身的營收是3倍數的成長，這種加成的效應，確實證明轉單效應不弱。

今年第二季友訊引爆經營權之爭，6月塵埃落定，由台鋼集團拿下經營權，前明泰董事長李中旺先生也轉戰友訊董事長一職，近日就有法人圈消息指出，友訊未來恐將不會再下單明泰，對此，林裕欽今表示，此說法並非事實，雙方目前在交換器、WiFi6等都還持續合作，且還會有新的合作案子。

(時報資訊)