專業TPU機能布暨成品大廠八貫(1342)初次上市案件的公開申購作業於今(18)日由證交所完成抽籤事宜，根據證交所公布，參與八貫企業初次上市案公開申購合格件數達262,807件，中籤率為0.51％，申購程度相當熱烈。八貫預計將於11月24日正式掛牌上市。

近來股票抽籤熱潮持續發燒，八貫每股承銷價為55元，本次IPO承銷張數1358張，高溢價差吸引超過26萬多筆申購，今日公告中籤率僅0.51％，若以17日成交均價74.10元計算，仍有34.72％的溢價差。

八貫是全球少數同時擁有TPU二次、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，主攻與生命安全有關的醫療、戶外及救生等高階利基型市場，現有客戶皆為歐美一線品牌大廠。今年因新冠疫情而大幅帶動八貫各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，加上第三季戶外產品出貨已恢復疫前水平，再度推升八貫整體營運向上，全年營運創高可期。

近日美國總統交接尚未明朗，以及歐美疫情持續延燒下，對八貫而言，因疫情推動歐美國內提升醫療病床數已是不可逆的趨勢，加上未來航太救生及戶外運動以專業高階的TPU複合布料，朝向更輕量、安全、耐用及環保應用。以目前在手訂單來看，八貫明年營運將可優於今年。

(時報資訊)