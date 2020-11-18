台北某知名連鎖日式豬排店的副店長，今年初要求店內新來的女實習生早點上班，在把對方帶到倉庫，要求幫他手淫，過程中精液甚至滴到實習生鞋子，他之後不斷傳訊息騷擾實習生，要求「再來一下」，實習生擔心影響成績，於是讓他再度猥褻得逞，最後才透過師友報警，檢方依對未滿16歲女子猥褻罪起訴他。

起訴書指出，該豬排店的副店長不負責實習生的成績評比，但仍依職務之便，要求一位剛到店內實習的高一女生早點到店，該女以為要學習新的餐飲工作，便答應要求，沒想到副店長將她帶到倉庫，要求她幫忙手淫，過程中精液還一度滴到她的鞋子上，讓她相當崩潰，沒想到此事成了副店長和她的聊天話題。

該副店長事後不斷用LINE騷擾實習生，說「要不要衝」、「再來一下」，要求她再幫忙手淫，她因為擔心影響實習成績，於是再次赴約，事後還被要求將LINE上對話全部刪除，她事後想起此事十分難受、決定報警；該副店長辯稱當時是他自己在倉庫手淫，是實習生自己不小心沾到。

檢察官根據2人對話紀錄，以及店家調查結果，認定陳男涉嫌重大，依法起訴。

(中時新聞網)