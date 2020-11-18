毒品危害防制條例修法新制度上路，觀察勒戒3年後再犯可以再一次勒戒機會，但「3年後再犯」如何定義？最高法院大法庭作成裁定，認定建立3年為期的「定期治療」，只要本次再犯距離前次已逾3年，不因中間有無再犯被起訴或執行而影響。

大法庭的裁定後，聲請提案的合議庭就個案作成公訴不受理的判決，讓案件重回偵查程序，由檢察官決定是要聲請法院觀察勒戒或給予附條件緩起訴處分。未來司法訴訟中 的類似案件逾千件，恐都將由法官判不受理後，回到檢察官手中。

最高法院刑事大法庭認為，毒品危害防制條例修正後對於施用毒品者的思維，擺脫以往側重於「犯人」身分之處罰，著重其為「病患」之特質，並以「治療」疾病為出發點，重新評價前揭所謂「3年後再犯」之意義。

大法庭認為，基於憲法應保障人民之生存權，及根據每個國民生存照顧需要提供基本給付之理念，為協助施用毒品者戒除毒癮復歸社會，對於經監獄監禁處遇後仍再犯之施用毒品者，更應恢復以機構內、外之治療協助其戒除毒癮。

也因此，如果「3年後再犯」自應再回歸到傳統醫療體系機構內重為觀察、勒戒或強制戒治之治療，是對於戒除毒癮不易者，唯有以機構內、外處遇及刑事制裁等方式交替運用，以期能控制或改善其至完全戒除毒癮。

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(中時 )