最近許多芋頭的新產品跟甜點推出，多款麵包、蛋糕也是用是芋頭當主要食材，讓芋泥控開心不已，就有一名網友表示，自己不喜歡吃塊狀芋泥、也不喜歡火鍋裡的鹹芋頭，但卻超愛吃芋泥，引起許多網友共鳴。

原PO在PTT指出，尤其是蛋糕麵包內的芋泥更是讚讚讚，像是芋泥千層、媽媽蒸的芋泥、製作過程加奶油或是鮮奶又是一個神奇世界，吃一整天都沒問題，讓她好奇，是不是大家也跟她一樣只愛芋泥。

文一PO出後，底下留言一面倒都是只愛芋泥，討厭芋頭的同伴，紛紛留言「我我我我，討厭芋頭但喜歡芋頭的加工食品」、「+1 連挫冰整塊芋頭都討厭 但卻喜歡芋泥、芋頭蛋糕，而且還超喜歡芋圓」、「芋頭天生就是甜點的料」、「蜜芋頭超級好吃」、「一整塊芋頭超噁的」。

最後，有網友用一句話點出熱愛芋泥的關鍵，「所以你喜歡的是化工香氣跟糖而已啊XD」，還有人說芋泥蛋糕和甜點的芋泥香都是人工香精和化學調配出來的，「加上一堆糖，完全就是垃圾食品」。

(中時新聞網)