高雄亞洲新灣區依照現行都市計畫規定，台電「特貿三」這塊精華地，可做住宅使用的容積，包括基準容積10％、以及「先商後住」允許增加的20％，總共30％，不過，高雄都發局參考南港大計畫發展模式，將住宅使用比例大幅提高到50％，希望提供多元居住選擇，以達成在地居住與就業的目標。

高雄都發局長楊欽富18日表示，「特貿三」是高雄亞洲新灣區內，第一件由台電與市府合作的招商案，前2次招商，因採一次開發，面積達1.6萬坪，且以設定地上權為主要方式，因無人投標而流標。

他說，高雄市長陳其邁就任之後，高市府考量市場的胃納量、以及廠商投資風險等，重新劃分合理招商規模，並增加權利變換比重及住宅使用比例，以提高投資誘因。

楊欽富指出，「特貿三」開發案採公辦都更，具有政府主導、示範開發、以及產業政策等綜效，高市府透過此項開發，可分回樓地板面積，作為5G+AIOT創新企業、青創基地，帶動相關產業鏈之發展。

此外，也可依需要取得公益社福設施（幼托日照）、城市設計展館、海洋博物館、市民學苑等公共服務設施，或收取代金，投入市政建設等，達成服務市民優先、開發地利共享的市政目標。

都發局表示，為了呼應陳市長建構亞洲新灣區為5G+AIoT智慧城示範區，高市府已於今年啟動都市計畫通盤檢討，針對特倉三及205兵工廠等，高市府將有整體規劃，包含產住綜合開發、調整新興產業土地使用、研訂開發獎勵機制，力推5G+AIoT等新創產業招商引資，促使高雄產業升級、創造就業。

都發局說，「特貿三」細部計畫個案變更，目前正在辦理公開展覽至12月3日，後續將送高雄市都委會審議。

(工商 )