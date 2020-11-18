買房一直是許多人人生中的目標之一，只可惜房價高居不下，遲遲找不到進場的時機，因此許多人寧可租房，也不願揹高價的房貸。日前，有一名網友在網路上問及「想在台北置產的話，套房不會是首選嗎？」不少過來人建議，並直言要想清楚，引發不少網友熱烈套論。

原PO在PTT發文表示，在台北工作已有幾年了，最近有了在乾脆在台北置產的想法，本身預算大約抓在1500萬上下，而根據台北的房價來看，買不起大坪數的房子，因此他轉戰看小坪數的。他進一步指出，台北的生活機能真的相當方便，也陸續看了幾個建案後，覺得小套房較適合自己，雖單價仍偏高，但都還控制在預算內。

原PO透露，該建案周遭生活機能相當完善，不僅有雙捷運出口、公園及校區，但友人頻勸他應該捨棄套房，並告訴他「未來可能會有人口增加問題，這樣生活空間就不夠住了。」針對這點，原PO認為現階段他應該會再獨居個幾年，因次並無多做考慮，不過他仍有疑慮，因此問及網友「在台北置產的話，首選真的不會選套房嗎？」

事實上，買房問題一直是不少人討論的話題之一，因此很快就造成熱議，「不是不可以，但你要知道高價套房的客人隨著高薪青年在跑」、「我覺得自己住的話買大套房空間比較有彈性」、「還想結婚的話真的不要，之後脫手也很難賣，或著會賠售」、「買套房自備款要多一點啊」、「過個橋，板橋買兩房」、「建議室內坪數超過12坪的產品，可改一房或兩房較彈性」、「獨立套房第一個公設比高 第二個貸款成數低」。

(中時新聞網)