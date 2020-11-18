蔡姓女企業執行長捐贈消防衣等設備10套給後龍消防分隊。捐贈儀式18日上午舉行。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

一名行事低調的知名電子企業女CEO為紀念父親在世時熱心助人，特別以父親蔡茂棠名義捐贈10套消防衣帽鞋組給後龍消防分隊，捐贈儀式18日上午在後龍消防分隊舉行，新裝備將供後龍消防分隊汰舊換新使用。

消防局指出，消防衣帽鞋為個人基本防護裝備，能保護消防人員避免受到火焰、輻射、及碰撞等傷害的防護衣，能讓打火弟兄出入火場時更安心，防護更周全，因此，消防衣帽鞋組對消防人員非常重要。

這次的捐贈者是知名電子公司蔡姓女執行長，因感懷父親蔡茂棠先生在世時即熱心助人，積極參與公益，為延續父親慈悲助人的精神，先前即曾捐贈苗栗縣消防局救護車輛外，這次再以父親的名義捐贈價值新台幣50萬元的消防衣帽鞋組10套，給後龍消防分隊汰舊換新使用，希望能把對父親的思念化為大愛，提升分隊救災能力，讓鄉親生命財產安全，得到更多的保障。

捐贈啟用典禮於18日上午在後龍分隊舉行，消防局特別感謝捐贈者蔡執行長的善心，非常感謝近年來參與捐贈各項救災車輛、器材的地方人士，未來將會妥善利用各界捐贈的救災器材裝備，以提升救災救護能量，保障縣民生命財產安全。

(中時 )