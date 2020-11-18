美國聯準會（Fed）主席鮑爾警告，隨著美國疫情復燃，加上美國大選雖篤定由拜登當選，但川普仍訴諸法律戰，並頻繁更換政府官員，讓情勢更加險惡，加密貨幣比特幣近日衝破17,000美元關卡，如今更逼近18,000美元關卡，若漲勢持續，距離歷史天價2萬美元大關不遠，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)認錯，他似乎有些消息沒注意到。

據《Cointelegraph》報導，達里歐在昨日比特幣站上17,000美元關卡後，發推文表示，認為比特幣不是有效的交易工具或是保值資產，因為比特幣波動大的特性，加上加密貨幣等於是挑戰政府權威，政府可隨時下令加密貨幣不合法。比特幣曾在2017年12月寫下2萬美元天價後一路崩跌，最低僅剩下3000多美元。

達里歐承認，可能遺漏一些資訊，並邀請其他人提供意見，因為他無法想像央行、大型機構投資人以及跨國大型企業使用比特幣，但只要他對比特幣判斷有誤，若比特幣真的可以成為1種貨幣，希望有人可以指正。達里歐先前才表示，若有央行看到加密貨幣飆漲景象，可能會出手遏止，但比特幣在過去24小時飆漲6%，市值站上超過3200億美元。

PayPal於 10月宣布加入幣圈，提供「加密貨幣買賣」服務，推升加密貨幣成為一種貨幣的可能，但各國監管機構仍不願放行民間加密貨幣的正當性，加上比特幣波動劇烈等因素，許多投資人仍對加密貨幣保持觀望態度。

(中時新聞網)