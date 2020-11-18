NCC今天以7：0駁回中天換照，國民黨立委許淑華表示，NCC不予換照，這是台灣新聞自由的悲歌，也是蔡政府對於非我族類的追殺以及赤裸裸的利益分配。

許透露，自中天換照風波開始時，就曾多次傳出親綠媒體為了52台的頻道頻頻向蔡政府高層溝通，除此之外，總統府年初外流之會議紀錄也表示新任NCC委員可以協助處理「中天的問題」，如今中天不予換照正落實了上述劇本，令人不寒而慄。

許表示，七位NCC委員中，兩位出身傳播學界委員林麗雲、王維菁反中天立場鮮明，昨日新聞傳出原設定多項條件或是分階段換照，但綠營主戰派堅持不給中天新聞機會。昨晚透過管道，將主委陳耀祥「遊說」委員放水的狀況釋出給媒體，指陳耀祥是蘇派人馬，更強調NCC通過換照「以後就是軟腳蝦」等內容。

許認為這些放話或跡象，再再顯示NCC早已喪失其獨立機關的職權，任憑蔡政府及民進黨擺布，扼殺新聞言論自由的狀況多處可見。

許表示，今中天換照不通過，NCC以違規嚴重、內控失靈等說法意圖搪塞全國人民同胞，這是全體國人所不能接受的，今天蔡政府可以對於新聞台進行思想審查，未來我們不能保證蔡政府不會對人民進行思想箝制，新聞媒體將會因為執政黨握有換照權限而禁聲，這對於已經享有民主言論自由多年的台灣而言，是莫大的悲哀。

(中時 )