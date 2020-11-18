2020年發生了許多令人遺憾或悲傷的事件，對於大部分人來說都是相當挫折、失望且想要趕快過完的一年，不過如今2020剩下1個多月的時間就將結束，不少人也充滿希望地準備迎接新的一年的到來，日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄也指出，在2021上半年有3個星座將會逆轉運勢，一帆風順！

1.巨蟹座：時來運轉

巨蟹座在2020年實在是一路坎坷，除了感情不順之外，工作還經常出現問題，在人際關係上也沒有出現幾個可以交心的朋友，讓他們對這樣的一年感到相當無力；不過巨蟹座的朋友們不用擔心，因為在即將迎來的2021上半年就會「時來運轉」、一路平順，感情方面可以順利找到真愛，工作也將會更上一層樓。

2.天秤座：事業順利

天秤座在2020年則是工作運不太順遂，經常出現煩心的問題，就算換了工作對現狀也不太有幫助，可以說是處在相當迷茫的情況。但到了2021上半年，天秤座的朋友將會迎來很大的轉機，工作上出現很大的突破，可以找到自己滿意的工作，也可以透過努力獲得相應的回報。

3.射手座：愛情運佳

從2016年開始，射手座在愛情方面就一路曲折，受到不少的打擊。不過2021年上半年，射手座的朋友非常有可能可以遇見真愛，兩人的感情非常恩愛，如果沒有碰見太大的阻礙的話，射手座有很大的機率可以步入婚姻的殿堂。

(中時新聞網)