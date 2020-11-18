美律實業董事長廖祿立今獲頒大同大學名譽工學博士學位，他創立美律45年，在全球電聲領域首屈一指。廖多年來回饋教育界，建立豐沛人脈，今典禮上，考試院長黃榮村、教育部前部長曾志朗都親自到場致賀。

廖祿立自大同大學電機系畢業後，僅5年時間就和室友魏文傑集資創立美律實業，聚焦電聲產品，現為蘋果供應鏈之一。美律曾3度獲富比士（Forbes）雜誌評選為亞太地區營收10億美元以下的最佳200家企業之一；廖祿立則為哈佛商業評論2020年台灣100強CEO第22名。

廖祿立表示，對於名譽博士學位的殊榮，他相當感恩，美律布局全球，不忘回饋在地教育、培養人才。他感性地說，當年公司創立之初，就是大同公司前董事長林挺生親自指點「把公司股票上市與資本市場連結」，才會促成今天的美律。

美律除了與各大專院校合作，近年更積極推動全人教育。廖祿立曾寫信給已故總統李登輝，提出教育建言，並創立台灣閱讀文化基金會，打造334座「愛的書庫」、23座數位書庫，同時製播廣播節目，報導為台灣長期奉獻的小人物故事。

(中時新聞網)