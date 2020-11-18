印尼以傳統舞蹈熱烈歡迎故鄉人來到。（李金生攝）

金大特別為這群穆斯林學生設置祈禱室（MUSHOLA），讓同學們都有「回家」的溫馨感覺。（李金生攝）

印尼駐台北印尼經濟貿易代表處人民保護暨社會文化部主任張春亮（FajarNuradi）來到，讓印尼籍學生好開心。（李金生攝）

國立金門大學165名境外生中，印尼籍學生即占45人，校方特別設置穆斯林祈禱室，今天邀請印尼駐台北印尼經濟貿易代表處人民保護暨社會文化部主任張春亮（FajarNuradi）等人參加揭牌儀式，一起見證金大努力邁向國際化，建立更多元、友善的校園環境。

校長陳建民指出，今年雖受新冠肺炎疫情的影響，僑生、外國學生錄取後報到註冊人數仍有47人，其中27人來自印尼，而全校165名境外生中，印尼籍學生就有45人，是所有境外學生當中人數最多的國家。

由於伊斯蘭教對於祈禱規範相當嚴格，金大基於對多元文化的尊重和特殊族群的關懷，特別為這群穆斯林學生設置祈禱室（MUSHOLA），讓同學們都有「回家」的溫馨感覺。

張春亮表示，印尼又稱「萬島之國」，全國總人數2.5億人，種族多達300餘種，宗教信仰也相當多元，金大這項友善建置讓人感到歡欣和鼓舞，未來願意推薦更多印尼籍學生到金大就學，也盼望在學同學認真讀書、遵守校規，好好充實自己，替未來鋪陳一條康莊大道。

陳建民陪同張春亮等人巡視祈禱室內部空間後，允諾在適當處所設置洗手檯，方便穆斯林學生在祈禱前洗手、洗腳與淨身，同時也會設置簡易鞋櫃，讓大家使用上更加便利。

(中時 )