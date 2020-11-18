世紀風電18日申請登錄興櫃股票 16:122020/11/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心18日指出，世紀離岸風電設備公司（2072）已在18日送件申請請登錄興櫃股票，產業別是鋼鐵工業。 根據櫃買中心資料顯示，世紀風電成立於民國106年5月間，董事長為賴文祥，主要產品是離岸風電水下基礎產品，送件時資本額為10億元。世紀風電公司去（108）年業績，營收9,458萬元，每股虧損1.01元。 (工商 ) #世紀風電 #櫃買中心 #登錄興櫃 #離岸風電設備 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電三度拿企業永續獎 今年奪6大獎創新高 11:212020/11/18 財經 外資買不停 台股奔萬四 04:102020/11/18 財經要聞 國際債券全年發行 挑戰600億美元 10:552020/11/18 財經 今年綠色債券市場發行量將再創新高 11:402020/11/18 財經 新聞早班車》疫苗國際採購一拖再拖 親美搞心酸的 07:132020/11/18 政治 台灣大種福電 捐300萬蓋太陽光電廠 04:102020/11/18 產業．科技 《金融》蝦皮支付申請專營電支 金管會核准 07:442020/11/18 財經 桃園景福宮 驚見清代燭台仙 04:102020/11/18 地方新聞 印尼移工天天傳確診 指揮中心：4業者暫緩仲介來台 14:132020/11/18 生活 櫃買中心：東洋新冠疫苗有條件授權案未發現重大違反情事 12:102020/11/18 財經 財經熱門新聞 想學大陸卻吸不了外資 印度擬放鬆管制認輸 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 500萬套牢靠這幾檔暴賺2千萬 他大驚：9成9散戶不要學 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 12檔電動車概念股 吃紅 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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