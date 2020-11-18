櫃買中心18日指出，世紀離岸風電設備公司（2072）已在18日送件申請請登錄興櫃股票，產業別是鋼鐵工業。

根據櫃買中心資料顯示，世紀風電成立於民國106年5月間，董事長為賴文祥，主要產品是離岸風電水下基礎產品，送件時資本額為10億元。世紀風電公司去（108）年業績，營收9,458萬元，每股虧損1.01元。

(工商 )