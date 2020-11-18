嘉義縣34歲鄭姓女子，10月30日因蛀牙到醫院進行拔牙手術，一次拔掉20顆牙，豈料返家隔天就陷入昏迷，9天後死亡，家屬懷疑是拔牙感染所致。對此，法醫高大成指出「感染」與「出血」是兩大關鍵，而目前看來皆對醫師不利。

有智能障礙的鄭女一次拔20顆牙後拔管死亡，當時醫院開出死因為肺炎，但家屬質疑與拔牙手術手術有關，要求檢警查明死因。檢警今（18日）會同法醫對鄭女遺體進行解剖，初步判定死因是「右側肺部吸入性肺炎」，至於是否與拔牙有關？嘉義地檢署表示，要等鑑定報告出爐才能釐清兩者是否有因果關係。

鄭女父親面帶哀傷說，希望能幫女兒討公道，當時醫生沒說要拔幾顆牙，因手術時間很長才覺得不對勁，之後聽到醫生說一次拔20顆「整個暈了」。

對此，法醫高大成向《ETtoday新聞雲》表示，鄭女一次拔20顆牙，有兩大關鍵要考慮，分別為感染及出血問題；此外，肺炎發生時間點也要釐清，是拔牙前就患有肺炎，還是拔牙後併發肺炎感染。

高大成指出，無論是手術前或手術後感染，結果都對醫生不利。因為若是拔牙前感染，醫師為什麼沒注意到？患者若是拔牙後感染更糟糕，牙醫更難辭其咎。

(中時新聞網)