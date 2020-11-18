中天新聞台換照案不予通過，國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日召開記者會說明。中天新聞也發出聲明，譴責「政府關掉中天新聞是叫中天閉嘴」，今天也是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天。

《中天聲明》全文：

今天是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天！

今年五月總統府遭駭密件指要用王維菁和林麗雲「配合處理中天」，11月18日的今天，NCC已經達成府院高層交辦的政治任務。

所有人都知道蔡英文政府關掉中天新聞是叫中天閉嘴。來自蔡英文總統身邊的消息，2018年以來選舉仇恨未消，蔡總統「要讓蔡衍明痛」；蘇貞昌院長要關中天，因為中天緊咬他180萬被竊卻不報案。關掉中天，這是一場政治裁定，政治判決，也宣告台灣一言堂時代來臨，是解嚴以來台灣民主最黑暗的一天，台灣已走上獨裁政治。

依NCC今天提出關掉中天的二大理由，包括遭大量檢舉申訴致裁罰和大股東介入，但事實上NCC根本忽略政治操控的因素，也昧於傳播理論和實務，若照NCC目前的標準，應該把台灣現在所有新聞台都關掉。

NCC審照過程，從聽證會到今日的處分決定，均未依正當法律程序進行，「駁回申請、不予換照」是違法處分；今天主委竟稱沒看到大家的評分表，繼鑑定人之後，又再次一面倒7比0狙殺中天，見證NCC假獨立，事實是從頭到尾「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥」。

中天電視公司為新聞自由及中天新聞台全體員工的工作權，一定會提出後續的法律救濟程序，奮戰到底。

(中時新聞網)