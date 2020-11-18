曾以《人間四月天》、《橘子紅了》在台灣打響知名度的黃磊，在演藝圈擁有好人緣，人稱「黃老師」的他，不但教出不少好學生，更是一位烹飪愛好者；近年鑽研廚藝的黃磊習得一手好廚藝，自稱「黃小廚」的他，時常在微博上和大家分享他的烹飪心得與菜色，每道菜看得讓人口水直流，稱讚黃老師這廚藝實在了得。

黃磊化身寵妻魔人 深夜下廚為愛妻準備宵夜 (圖/ 翻攝自黃磊臉書)

昨(17日)，黃磊在深夜分享了一張圖，手裡拿著啤酒，給愛妻孫莉做了菜當宵夜，瞬間化身寵妻魔人。其實廚藝了得的黃磊，經常下廚變菜色；先前孫莉也在微博曬出老公黃小廚為他準備愛心宵夜：「排練收工到家，黃小廚深夜下廚房給我做了個熱湯炒了個青菜，我必須撒把狗糧。」

圖/ 翻攝自孫莉微博

圖/ 翻攝自孫莉微博

不少網友相當羨慕孫莉有個會下廚的老公說「我必須得吃了這碗狗糧」、「來自莉姐私人的營養學家黃廚師的愛心宵夜」；但也有人不買單狠酸「明明就是一個菜，只不過一個有湯、另一個沒湯而已，這個晚餐也做的太敷衍了吧」、「這不是中午的剩菜加點蝦仁嗎」、「挺敷衍的黃老師，兩個菜居然差不多食材」。

(中時新聞網)