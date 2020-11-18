投資人將焦點轉向聯準會可望擴大激勵措施，周三韓國股市上漲，但全球新冠肺炎確診數持續升高，以及國內收緊防疫限制措施引發市場疑慮，使大盤漲幅受限。

周三南韓KOSPI指數收漲0.26%，為2,545.6點。

聯準會主席鮑爾周二表示，美國經濟將同時需要財政與貨幣政策支持，並重申美國央行將動用所有工具支持經濟復甦的承諾。

繼連日都超過200人確診後，南韓周三公布新冠肺炎新增313個確診病例，創下8月以來單日新高記錄。韓國當局周二宣布將在大首爾地區實施更嚴格的社交距離規定，為期一個月。

三星生物製劑大漲4.91%，該公司周二宣布將量產由禮來公司 （Eli Lilly and Co）開發的新冠抗體療法。該藥物在獲得美國的緊急使用授權後，已開始在該國銷售。

現代汽車將因旗下電動車的一連串電池起火事故遭到起訴，股價下跌1.64%。

外資買超連續第10日買超韓股，創下2019年9月來最長記錄，10日來共買超韓股5.2兆韓元。今日外資買超950億韓元。

韓元漲0.25%，收在1,103.8兌一美元。

(時報資訊)