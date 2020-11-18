群聯(8299)今(18)日發佈全新一代可客制化企業級SSD解決方案FX系列，為特殊專用儲存市場所設計的FX SSD解決方案，將是高速運算、人工智慧 (AI)、應用伺服器以及超大規模數據中心的最佳企業級儲存方案選擇，董事長潘健成看好，此次推出的FX SSD企業級儲存方案，將助力群聯提升企業級儲存市場的市占率。

FX SSD搭載群聯獨家的CoXProcessor TM 2.0技術以及自主研發的IP矽智財，群聯最新的可客制化企業級SSD解決方案FX系列，將為客戶提供更好的電源功耗效率表現。

群聯FX SSD採用全新12通道以及ARM Cortex R5架構的FX SSD方案，也是目前市場上最新的PCIe Gen3x4 的企業級SSD儲存方案，循序效能最高達到3400MB/s，隨機存取效能也達到640K IOPs的表現，更重要的是，FX SSD整體功率消耗是目前市場上同等級產品表現最佳的，也就是說，採用群聯FX SSD的企業級客戶，不僅能享受FX SSD所帶來的高速存取效能，還能同時降低整體運算系統的用電量，降低營運成本。

群聯董事長潘健成表示，群聯佈局企業級儲存市場已經多年，透過群聯累積超過20年的技術經驗所發佈的企業級FX SSD方案，再加上群聯進軍企業級儲存市場一級戰區美國科羅拉多州所設立的研發中心，都顯示群聯深耕企業級儲存市場的決心。

潘健成也強調，過去市場對群聯的印象都停留在消費型儲存產品，殊不知群聯其實從商用儲存方案、工控儲存方案、車載儲存方案、甚至企業級儲存方案均已深耕佈局多年，從群聯第三季的營收比率也可以明顯的看出消費型儲存模組產品甚至已經降低至30%左右；換言之，群聯不斷提升高階儲存產品比率的努力已經逐漸看到成果，此次推出的FX SSD企業級儲存方案，預計也將助力群聯提升企業級儲存市場的市占率。

(時報資訊)