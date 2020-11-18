英國RSA保險集團周三公布，已經收到來自加拿大保險公司Intact Financial和丹麥保險商Tryg的72億英鎊(約95.5億美元)的收購要約。

RSA集團表示，董事們已經一致同意該出價，並建議股東投票支持該收購；RSA集團本月稍早首次提到該要約。

RSA在英國以「More Than」品牌聞名，提供家庭、汽車、商業保險，在加拿大、愛爾蘭、北歐都有營運。

如果成交，收購者將分拆RSA業務，Interact保持RSA在加拿大、英國和國際業務，而Tryg將接手RSA在瑞典、挪威的業務，在丹麥的業務則為共同擁有。

Tryg將支付42億英鎊，Interact則貢獻30億英鎊，總報價將較RSA集團在11月4日的股價溢價51%。

Tryg在聲明中指出，公司在市場的深度知識，將理想地整合、營運和加強合併集團長期價值。

(時報資訊)