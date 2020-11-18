中天無法換照 黃敏惠：對新聞自由是大大的傷害 17:022020/11/18 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對NCC的決定，嘉義市長黃敏惠「深表遺憾」。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國家傳播通訊委員會NCC18日做出不予中天新聞台換照的決定，對此，嘉義市長黃敏惠「深表遺憾」，認為這樣的決定對新聞自由和媒體第4權是大大的傷害，更不利於台灣的民主自由。 (中時 ) #自由 #傷害 #新聞 #中天 #黃敏惠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天無法換照 黃敏惠：對新聞自由是大大的傷害 17:022020/11/18 政治 中天換照沒過 黃偉哲：社會撕裂盼持續溝通 15:392020/11/18 政治 中天換照失敗 羅智強砲轟「新聞自由已死」：我去你的民主進步 14:122020/11/18 政治 中天換照新聞自由遭打壓 廖元豪：進入網軍紅衛兵時代 11:282020/11/18 政治 中天新聞台不予換照 府：尊重獨立機關決定 17:032020/11/18 政治 中天新聞台換照遭駁回 國民黨轟：蔡英文是首位關新聞台的元首 14:432020/11/18 政治 中天換照未過 江啟臣憂政治力介入 強調「拒絕政治光譜單一化」 14:522020/11/18 政治 中天新聞台不予換照 政院：尊重通傳會決議 17:052020/11/18 政治 中天新聞台換照案NCC駁回 柯文哲：看到裁決書再講 14:282020/11/18 政治 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 政治熱門新聞 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 中天換照失敗你認不認同？入口網站最新民調出乎意料 - 政治 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 RCEP沒進去剉咧等？沈富雄爆台灣唯一生路 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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