為了落實「產業轉型優先」施政理念，打造高雄成為有效率及競爭力的城市，高雄都發局檢討都市設計審議制度「1次改革完成、修正3個都審核心法規、推出5大行動方案」，新增委員會簡化程序，民間建案最多可省時64％，從47天縮減為17天。

高雄副市長林欽榮18日在建築相關專業公會、以及都設會委員的見證下，宣示高雄都審興革制度正式啟動，並由都發局長楊欽富說明此次改革亮點，包括「召開會議週週審」、「民間建案速速審」、「公共工程高標審」、「都設通檢框架審」、以及「雲端平台智慧審」五大行動方案。

林欽榮表示，現行高雄都審每年平均約有200多個民間開發案件，其中，大約有5成的案件，須至委員會審議，從目前每月召開一場委員會的頻率來看，高雄的建築開發案，時間成本還是過高。

因此，他特別責成都發局與專家學者及公會代表展開對話，經過多次研商與討論，已獲致令人振奮的成果。

他說，未來都市設計全員委員會的審議量能，將會放在公領域，由委員會的主任委員督軍，為公共工程的品質把關；至於民間開發案，則委由副主任委員及部分委員所組成的專案、或簡化委員會程序，採分層、分級、分流的方式辦理，增加開會頻率，案件隨到隨審，加速行政審查流程，減少不必要的行政與時間成本。

高雄都發局長楊欽富表示，未來都審案件，將分流為全員委員會、專案委員會、以及簡化委員會三種審議程序，每周召開會議，案件隨到隨審，將可解決以往案件待審時間冗長的問題。

楊欽富指出，高雄都審興革制度改革會分階段進行，今年底審議新制上路後，即可達成案件隨到隨審、民間案最多省時64％、公有案品質提升等三大改革成效。

他說，明年將續推都設基準通盤檢討，全面檢修57處都審地區設計基準，刪除不合時宜的規定，落實框架式審議機制。

楊欽富曾任台灣建築中心董事長，對於智慧綠建築及BIM工具非常熟悉。為了更簡便都審行政程序，縮短民間開發時程，他就任後特別責成都發局於明年完成建置智慧化審查系統，使審議情形公開透明，案件即時追蹤，達成省時、省錢、減紙、減碳的效益，朝向零碳審議之目標邁進。

高雄都市設計科長羅椉元說，未來只有重大公共工程，或者要突破都市設計規範的案件，才會提到全員委員會，經由此次都審興革簡化程序，將有四成民間開發案件，送審時間由47天減為34天，節省38％的時間，另外六成更由47天減為17天，節省64％的時間，可大幅降低開發業者的成本。

他說，「高雄市都市設計審議授權範圍規定」及「高雄市都市設計審議作業程序及簡化規定」，已於17日提經市政會議通過，「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會設置要點」將提下週市政會議，近期內公告實施。

(工商 )