繼食安、治安會報逾1年未召開後，國民黨立委蔣萬安表示，行政院的國家永續發展委員會更近2年未依法召開例會，因此凍結明年相關業務預算64萬，環保署承諾「明天就開」。

立法院社福及衛環委員會今日審查環保署主管公務及基金預算案。

依照《國家永續發展委員會設置要點》規定，每4到6個月就要定期召開委員會議，但最近一次會議卻在2018年的12月14日，將近2年沒有召開。

環保署澄清，針對國家永續發展委員會的召開，去年都有上簽行政院，只是一直未得到蘇揆批示，也表示今年因為疫情所以延後召開。

蔣萬安指出，蘇揆表示治安等會報未如期召開是防疫考量，但去年沒有疫情會議有依法召開嗎？政府到底有沒有重視國家永續發展？

蔣萬安指出，國家永續發展會委員會相關業務預算年年編列，但過去2年的業務預算「用到哪去了？」因此提案凍結明年編列的64萬元，待行政院向社福及衛環委員會提出相關會議紀錄後始得解凍。

被問到下次召開國家永續發展委員會是什麼時候？環保署說「明天就召開。」

蔣萬安批「今天我發現你們沒開會，要凍結預算了才急忙開會？是不是不問就繼續違法不召開？」後來決議凍結一半預算。

國民黨立委徐志榮雖未與會，但提案中批評行政院不尊重該委員會又編列預算，建議刪除國家永續發展會委員會議、工作會議、諮詢小組會議、相關會議等業務相關預算並凍結30萬元，待提出專案報告後始得解凍。

提案中也指出，針對1年多不開會之事實，環保署與行政院應公開向全國道歉。

(中時 )