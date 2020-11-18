雄獅集團高端旅遊品牌「雄獅璽品」搶攻主打阿里山深度旅遊，搭蒸汽火車賞楓紅，光影從疊嶂崇山向旅人幸福的臉龐灑來，漫步在阿里山的森林步道，享受身、心、靈的沉靜，還會前往全台灣最高的老街-奮起湖老街，更深入阿里山「優遊吧斯文化部落」一窺鄒族的神秘面紗，品嘗道地部落無菜單料理，還有專業導覽員全程跟團，三天兩夜33,800元起。不但搭乘專屬商務旅行車，更配有專屬司導服務，小包團客製化只要4人就能成團，並提供到府接送服務，也讓行程更升級。

為迎接阿里山一年一度楓紅盛事，阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車，雄獅旅遊也推出全新林鐵主題旅遊，獨家聘請鐵道達人蘇昭旭、攝影大師傑瑞大叔帶路，入住阿里山閣大飯店、阿里山賓館，推出三團不同主題兩天一夜蒸汽火車行程，限量100個名額一上線立刻搶購一空，雄獅趁勢最後加碼60個名額入住最奢華阿里山賓館，估計也將秒殺。

阿里山12月楓葉正紅秋正濃，雄獅旅遊推出兩條獨家行程，包括知名攝影大師傑瑞大叔帶路，拍攝隙頂夕陽雲海、頂石棹夜琉璃光、以及穿梭於滿山楓紅間的蒸汽火車，三大美景一次收攏，兩天一夜限量團入住阿里山賓館價格15,590元起。

另外還有阿里山蒸汽賞楓列車限量席次，邀請鐵道達人蘇昭旭老師隨車導覽，還會來場高山對談，完全收服鐵道迷求知慾，三天兩夜13,990元起。另外，阿里山蒸汽火車x檜木列車，楓葉限量席次，一樣找來鐵道達人蘇昭旭老師導覽，還會夜觀滿星，兩天一夜10,888元起。

國寶級蒸汽火車線條優美，昂首前行時的冉冉白煙，讓黑色車頭引領紳士氣度，百年風華體驗也喚起中壯年的懷舊情懷，一輩子一定要搭乘一次。雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川表示：「SL-31蒸汽火車是早期阿里山伐木運輸木材使用，2005年整修後復駛，僅在季節性或特殊性主題列車現身。

今年以阿里山賞楓季為主軸，結合林鐵限定百年蒸汽火車的高山鐵道體驗，立刻吸引疫情後無法出國賞楓的民眾目光，阿里山火車也儼然成為全台獨一無二的稀缺元件，林鐵主題旅遊一推出就造成民眾瘋搶，成了國旅當紅炸子雞。雄獅旅遊更規畫明年櫻花季，獨包阿里山蒸汽火車的賞櫻行程。」

除了完全感受阿里山上的鐵道楓紅之旅外，如果想體驗更多元的行程，還能選擇蒸汽火車檜木列車賞楓紅，再去中埔最新地標山林童話城堡走訪絕美落羽松，兩天一夜5,499元；也能搭蒸汽火車，來場阿里山鐵道慢遊，再去西螺老街大啖當地小吃，兩天一夜只要4,588元起。雄獅旅遊規劃多種遊程，透過不同套裝方式，領略蒸汽火車的鐵道楓紅之美。

(中時 )