家住頭份市的吳姓民眾2天前開車外出赴附近健身房運動，結束後直接步行返家，把車子丟在原地，事後誤以為車子失竊報警協尋，警方經調閱監視器尋車，卻未見到吳某開車回家畫面，要吳仔細回想，吳卻誤會警方不受理要吃案，經警方耐心勸說帶著吳某四處尋車，終於在外找回車子，吳才驚覺是自己粗心連忙向員警賠不是。

頭份警分局頭份所員警是在18日中午，接獲轄內吳姓市民神色慌張前來報案表示，他的轎車停放在住處地下停車場遭竊，員警隨即陪同至吳某住處地下停車場查看，確實未發現車輛，經調閱周遭監視器畫面，卻未發現當天車子有進出地下停車場。

但吳某堅稱汽車晶片鑰匙都在家未遺失，頭份所長林煥然等人研判吳某車子可能停放他處，要帶吳某到附近找尋，吳卻誤以為員警不願受理而氣憤不平，一再責難質疑所長，經所長耐心、婉言說明下，吳某才同意坐上巡邏車循當日返家路線仔細尋找，最後於頭份市信東路與成功路口找到愛車。

原來，57歲的吳某是在16日晚間，駕車到住家附近健身房運動，將車子停放在健身房附近，運動完就直接走路返家，將車留在原地忘了開回家，等到18日中午要開車時找不到車，才向警方報案，幸好員警耐心協助尋車，吳某發現自己不對後當下向警方頻頻道歉。

頭份警分局長何孟宗呼籲，民眾在停車時，應特別留意停車地點，建議可用手機照相，找一個醒目的標的物為基準，將周遭建築物的明顯特徵拍照留存，避免事後苦尋不著車輛，且停放車輛時務必要拔取鑰匙並上鎖，注意車輛的防盜保管，盡可能停放在燈光明亮及有監視器處所，避免車輛遭誤騎或遭竊損失。

(中時 )