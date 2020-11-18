在疫情持續影響邊境管制，國際商務人士無法入台的情況下，老爺酒店集團旗下「南港老爺行旅」強化與外部企業合作，推出「我是創意家」及「冬聚1＋1≠2」雙住房專案，旅人客房專案價$3,389起，讓國人遊訪台北有更多元的選擇。

南港老爺行旅「我是創意家」住房專案，結合了五家獨具創意及不同領域的手作商家，包含了Carpenter木匠兄妹木工房、自己印紙膠帶、知品手作布包、Hubox及徐氏父女手工皮件，專案贈送500元體驗券及內含百元獨家限定的icash，讓旅人能自由探索台北城，並選擇喜愛的課程，再藉由一番體驗做出充滿旅途回憶的伴手禮。

而和榮獲米其林必比登推薦的「欣葉小聚」合作推出一泊二食「冬聚1＋1≠2」專案，除享用南港老爺Soft Kitchen精緻自助早餐，於入住期間僅需步行5分鐘即能品嘗欣葉小聚當季的雙人組合套餐。

冬季探索輕旅行，不用到名勝景點人擠人，來場與台北美好的邂逅，體驗城市不同的人文風情，再與旅伴享受美食佳餚，為自己安排最愜意的假期吧！

(中時 )