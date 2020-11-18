遭撞的5旬廖姓婦人，平時酗酒成癮，時常酒後在鐵路旁的腳踏車步道徘徊，當天酒後獨自坐在火車鐵路邊坡上。(翻攝google地圖／吳建輝彰化傳真)

17日傍晚八點左右，彰化縣二水鄉大園村，接近桃園巷平交道附近，有1名女子疑似飲酒過後，神智不清誤闖鐵軌，不幸遭迎面行駛而來的區間車撞上，當場噴飛摔落路旁，火車駕駛隨即報警將女子送醫急救，但仍回天乏術，台鐵人員表示，當時駕駛看見已經來不及煞車，才迎面撞上發生憾事。

警方表示，當晚8點48分接獲通報，隨即趕往現場，女子倒臥現場，已奄奄一息，隨後緊急將女子送往田中仁和醫院急救，經搶救仍宣告不治；台鐵人員表示，當晚該車次為區間末班車，車上僅有2名乘客，隨後引導接駁至車站，或由家人載回。

警方初步調查，當晚女子距離平交道不遠處，駕駛發現時她呆坐在鐵軌旁邊坡，因現場有聞到濃濃酒味，懷疑是酒後神智不清，未注意到有火車駛來，才遭火車迎頭撞上發生憾事，目前鐵路警察已經介入調查。

據了解，該鐵路支線平時僅有區間車行駛，加上當地為觀光鐵道路線，連結二水、到集集，時常會有觀光客或當地民眾在旁，火車駕駛經過此處時，都會將時速降到約40左右；而遭撞的5旬廖姓婦人，平時酗酒成癮，時常酒後在鐵路旁的腳踏車步道徘徊，當天酒後獨自坐在火車鐵路邊坡上，可能是酒後神智不清，加上晚間視線不佳，未及時閃避才發生這起事故。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )