找工作面試是相當重要的一環，除了讓公司了解你，也是一個了解公司的好機會。不過日前就有網友抱怨，自己到一家公司面試，卻要向他先收400元的費用，還要求聽課，詭異的2要求都讓他越想越不對勁。而貼文發出後也讓網友直呼「快逃啊，要先收錢的工作都有問題」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文指出，要大家在找工作面試時真的要小心，接著分享自己之前到一家公司面試時，到場後便要求他現場聽課，更扯的是後來向他收費400元，這讓他越想越不對，便提早離席。

事後該公司詢問他聽課狀況如何，原PO也據實回答，「我們只聽一半可不可以退回一半的錢，面試前沒有說會收錢」，公司人員竟回「你是自己拿錢出來繳和簽到的，還是有人逼你的呢？」最後在原PO堅持下，拿回一半的錢，但卻被狠酸「我們7年以來還是第一次遇到」。

這情況也讓許多網友直喊快逃「直銷手法的一種」、「先收錢的工作都不太對勁吧」、「直銷我第一次聽到聽課要錢.....應該不是直銷老鼠會吧」、「直銷無誤，現在很多都這招，大家真的要小心」。而原PO也在留言處回覆，「想說聽課結果是直銷，而朋友說那400是場地費呢！」

(中時新聞網)