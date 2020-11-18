今日現場有7家廠商進行訓練成果展示，吸引不少人。(曹婷婷攝)

雲嘉南分署長劉邦棟(右)說，企業要提升，訓練是關鍵。(曹婷婷攝)

上半年受疫情影響，旅遊人潮銳減，台南六甲蘭都觀光工廠趁這段時間向勞動部申請訓練課程計畫，員工學銷售技巧、陳列布置、建立客訴SOP，8月迄今，業績成長逾2成。勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，今年轄區有418家企業申請「小型企業人力提升計畫」，開辦近2000門課程，超過1萬1400位勞工受惠。

為協助小型企業強化人才培訓，勞動部近年推出「小型企業人力提升計畫」廣獲好評，計畫除了專門為未滿51人的小型企業免費設計客製化課程外，還有顧問輔導諮詢提升營運實力，堪稱「企業與員工雙贏」。

勞動部雲嘉南分署今日於台南永康情定婚宴城堡舉辦「小型企業人力提升計畫」職訓成果展，雲嘉南分署長劉邦棟說，企業培養人才不易，此人力提升計畫可減輕企業人事訓練成本，強化在職勞工職能，今年申請產業以製造業最多，同時為協助廠商轉型，積極開辦AI與資安等33門5＋2產業政策相關課程，希望帶動產業升級。

今年申請計畫的台南六甲蘭都觀光工廠，主打「蘭花」文化知識與相關商品，董事長楊智凱說，上半年旅遊人潮銳減，順勢讓員工沉潛學習，發現員工平常在物品陳列、銷售技巧有待提升，所以提計畫希望加強上述技能，今年七夕情人節、萬聖節，員工別具心裁設計展售區，果然吸引不少客人目光，「有上課有差，效率跟服務品質都提升了不少。」

劉邦棟指出，小人提計畫提供未滿51人的企業自己依照公司需求提出申請，後續會安排輔導顧問親自到公司服務，從企業需求角度為員工開辦個別或聯合型客製化訓練課程，企業訓練費用則由政府全額補助。

(中時 )