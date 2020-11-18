每天辛苦的賺錢，為了就是提升自己的生活品質，讓自己可以衣食無憂，而未來2年有哪些星座會有旺到爆的財運呢？運勢命理老師艾菲爾於粉絲團分享未來2年身後有財神爺撐腰的大發財星座，請參考太陽、上升，記得恭喜上榜的朋友，和他們相約買彩券吧！

▍第四名 雙魚座

未來2年，雙魚的財運一路飆升，你財富越積越多，對理財也更加得心應手。你一直都知道「要先理財、錢財才會理你」的道理，只可惜之前你總覺得理財投資對自己仍十分遙遠，甚至覺得風險很高而不敢碰。隨著歲月增長，你開始懂得理財投資的重要性，身邊也有貴人拉你一把，手把手教你踏入投資、基金、外幣的世界。可能短期內還無法看到回報，不過未來2年就是你開始賺錢發達的黃金時機，你對發財機會很敏感，加上眼光毒辣，很快就能掌握投資之道，財庫自然直線上升。

▍第三名 摩羯座

未來2年，是魔羯衝刺事業的大好時機，大吉星「木星」進駐你的官祿宮，在這段期間你可以好好規劃自己想做的事，想要自行創業、發展事業第二春、微店副業、跳槽轉職、轉換跑道，都是特別有利的，能為你帶來更近一層的突破與大大的收穫。特別是有創業想法的魔羯，一定要給自己一個踏出舒適圈的機會，付諸行動會為你帶來很大的收益，雖說創業初期辛苦難免，一旦站穩腳跟，財富自然源源不絕，讓你數鈔票數到手軟。

▍第二名 金牛座

未來2年，金牛的財帛宮也有木星加持，不只整體運轉好、工作運提升、財運更是勢如破竹。在工作崗位上凡事順風順水、項目屢創佳績，公司上司對你讚賞有加，也比從前更重視你，給予你加薪升職的回報；待業者也會在此時應徵上理想的公司，且福利、待遇薪資皆非常優異。另外木星也進化你的野心與目光，使你賺錢、理財能力都精準起來，幾乎是只賺不賠，好好把握這波大吉星的能量，你一路財氣十足，保證2年都笑嘻嘻。

▍第一名 白羊座

未來2年，大白羊命中帶財，木星會進入你的命宮與財帛宮，讓你的財運旺到令旁人眼紅！一方面是你自己工作穩定，收入變多，很多正財入荷包，加上意料之外的偏財運也當仁不讓，很容易就能獲得意外之財，像是中樂透、或是得到長輩饋贈；另一方面你也很懂得守財，懂得把錢花在最該花的刀口上，或是拿去投資理財、賺取紅利。如此旺盛的財運，又加上你努力開源節流，未來2年根本不用為錢煩惱，可以提早享受富豪般的上流生活！

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(中時新聞網)