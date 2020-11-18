美國國務院政策規劃辦公室17日發表最新研究報告，分析中共的行為、思想及北京政權的弱點，也為美國如何應對中國嚴峻挑戰制定了藍圖。不過，國務院高階官員強調，這只是1份與中國相關的研究報告，而非政策文件，也不是要為下屆政府的對華政策制訂方向。

這份名為《中國挑戰的要素》(the Elements of the China Challenge)的研究報告指出，在美國和世界各國，越來越多人發現，中共已經開啟了大國競爭的新時代。然而，很少有人能明辨出中國在世界各個地區的滲透和具體主導模式。報告將中共政權定調為「以20世紀馬克思列寧主義專政為模式、由威權政權來管治的大國」。

報告內容則分為5個部分，包括中國構成的挑戰、中國的行為、中國行為的思想根源、中國的脆弱性以及確保自由。

參與撰寫報告的國務院高級官員告訴美國之音，報告的重點是要說明，中共的野心是全球性的，也將對美國構成嚴峻挑戰。

報告主張，為了保障自由，美國必須根據以下10項任務，重新制定外交政策：透過維護憲政、促進繁榮和培育健全的公民社會來保障國內的自由；維持世界上最強大、最靈活、最先進的軍隊，同時加強與盟友和夥伴基於共同利益和共同責任的安全合作；強化自由、開放和以規則為基礎的國際秩序；重新評估其聯盟體系和各種國際組織；加強聯盟體系並創建新的國際組織以促進民主和人權；尋找機會在公平對等的原則下與北京合作，促進美國利益，在情況需要時限制並震懾中國，並支持在中國尋求自由的人；讓美國人了解中國構成的挑戰的規模及其影響；在外交、軍事、金融、經濟、科技和其他領域培養新一代的公務員，以及了解中國及其他戰略競爭對手、朋友和潛在朋友的語言、文化和歷史的公共政策專家；改革美國教育體系，幫助學生理解在複雜訊息時代公民的責任；透過榜樣、言論、公共外交、外援和投資，甚至制裁乃至軍事力量等方式捍衛自由原則。

(中時 )