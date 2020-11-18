中鋼(2002)今舉行法說會，中鋼董事長翁朝棟表示，公司將朝向高質化鋼品發展目標邁進，預計十年後提升至占比達20%。就營運方面，有信心達成今年全年獲利的目標，目前看明年第一季鋼市續旺，預期明年首季銷量比第四季續增。

中鋼今年宣示成為高值化精緻鋼廠及發展綠能產業，為提升公司下一個五十年競爭力的經營發展雙主軸；其中，精緻鋼品10年期間將朝向雙20的目標，即銷售占比達20%以上，並能創造20%以上獲利率。

鋼市方面，今年下半年國際需求反彈，帶動國內下游產銷逐漸回復正常，預估需求可望持續；中鋼本季產品量俱齊揚，預計第四季銷售量提升至355萬噸；明年第一季鋼市能見度仍佳，中鋼預期明年首季整體銷量比本季再增加10~15萬噸。

中鋼自結10月獲利明顯成長，且前10月虧損收斂；隨著第四季鋼市持續增溫，中鋼董事長翁朝棟表示，公司有信心全年營運可轉盈。

鋼市展望方面，中鋼指出，今年上半年受到疫情影響，在各國強力振興措施挹注之下，加上鋼廠實施強力減產手段，鋼價於第二季落底，第三季開始國際需求逐步回升。展望明年，疫情仍是短期影響需求的最重要因素，若歐美中等重要鋼鐵消費地區疫情得以緩和，明年鋼市仍大有可為。

以影響台灣鋼鐵產業甚鉅的中國大陸市場為例，預計2021年各項基建專案、住房建設等，將繼續支撐中國鋼鐵需求，預期鋼市表現平穩。另外，第二季以來，汽車市場表現好於去年。若此趨勢繼續，全年有可能優於年初預期，且2021年將機會實現正成長。

中鋼在離岸風電布局方面，旗下興達海洋基礎公司於2020年1月正式投產，由於是國內目前唯一投入Jacket type水下基礎製造廠商，面對技術困難等挑戰；中鋼公司強調，興達海基具解決問題的韌性與能力，即將走過從無到有最艱辛歷程，對量產能力之建立深具信心，預計最快今年底可成功量產首座。

另外，中鋼與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同成立中能發電以開發營運29號離岸風場，中鋼持股比例51%；中能取得籌設許可，簽訂購售電契約，預計2024年完工併網，預估每年可發電11.5億度電，售電收入63.4億元。

(時報資訊)