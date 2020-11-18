台股近期表現超群，加權指數帶量創高，不僅整體成交量大增，11月平均日成交金額逾2076億元，零股交易量熱絡，也讓台股基金買氣雨露均霑。根據投信投顧公會統計最新數據，台股基金中定期定額買氣最旺的前五大基金，清一色為投資人耳熟能詳的老字號台股基金，包括保德信高成長、統一大滿貫、國泰中小成長、群益馬拉松等，每月定時定額申購人數至少在7600人之上，而其中的統一大滿貫-A類型和國泰中小成長基金的每月定時定額申購人數更是突破1.3萬人，預期在台股交易熱絡激勵下，定期定額申購台股基金人數有望再上一層樓。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，加權指數11月以來在半導體龍頭股帶動下，不斷改寫新高點位，除了科技股，也可觀察到短期市場氛圍主要著重於疫苗可望提前上市的利多，包括之前股價沉寂已久的低基期傳產如消費、航空類股，以及金融相關類股也開始上演補漲行情。長線來看，不論是5G、高速運算等新科技趨勢持續發展，應用面也日趨擴大，這些趨勢所推動的半導體及電子元件需求，仍將是推升台股的主要推手，特別是台灣半導體大廠在國際間具有難以撼動的領先地位，隨著半導體、電子零組件等相關產業需求持續成長的態勢下，台股指數有機會持續向上挑戰新高。

再者，葉獻文表示，全球主要央行的貨幣寬鬆政策，讓金融市場維持長期超低利率環境，更加凸顯台股高殖利率的優勢，平均殖利率3.5%~4%長期優於鄰近國家，且台灣企業不乏基本面支撐，儘管全球市場仍可能因為訊息雜音而出現波動，但股利率優勢料將吸引外資優先挹注台股市場。

保德信投信指出，這些定期定額買氣暢旺的老字號台股基金，成立時間短至18年，長至26年，經理人操盤經歷過多次台股多空景氣循環，績效往往能維持優於同類型基金的水準，因此特別受到投資人青睞，加上台股今年來漲勢名列前茅，在全球主要市場中僅次於中國、美股與韓股，年迄今漲幅達13.3%，有助於提振台股基金整體買氣，而老字號基金在績效表現、團隊選股等優勢加持下，自然成為投資人的首要選擇。

(時報資訊)