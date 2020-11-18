工業電腦大廠研華(2395)旗下研華智誠（AiCS）今（18）日發表門市智聯網（AIoT）解決方案平台StoreVue，攜手策略夥伴打造全新智慧零售服務生態系，初步將聚焦開拓亞洲市場的數位轉型商機，目標3年內打入全球100間零售餐飲品牌、1萬間門市。

研華智誠為研華全資子公司，為專注智慧城市及智慧零售等AIoT領域的系統集成（SI）公司，提供智慧服務解決方案設計、研發及銷售買賣。目前實收資本額1000萬元，業務暨行銷總監劉蔚志為研華董事長劉克振長子。

研華智誠StoreVue解決方案平台以智慧看板、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據分析等技術，提升顧客互動、強化數據分析、落實營運管理，提供門市服務管理、互動行銷、營運分析、智慧防疫等嶄新消費服務經驗，盼為零售業者開拓客源、降低成本、提升效率。

同時，StoreVue亦偕同技術夥伴進行技術整合，結合行動貝果（Mobagel）的AI數據分析、雲守護安控Beseye的智能監控、絡客思行銷科技LOCUS場域互動行銷推播，使雲端管理平台更臻於完善，符合各業態的需求。

研華智誠業務暨行銷總監劉蔚志表示，門市對於導入數位轉型的服務需求種類多元，研華智誠必須持更開放態度，攜手與產業顧問、創意行銷、系統整合、數據分析、售後運維等領域專家，共創打造全方位智慧零售服務生態系，以提供客戶一站式服務。

StoreVue透過科技與大數據，為連鎖門市聚焦「營運」、「行銷」，提升「管理」、「服務」。目前以開拓亞洲地區為目標，首先於台灣市場實際協助禮客百貨、早安美芝城、歇腳亭、舒油頭等超過20個零售餐飲品牌、近2000間門市進行數位轉型。

同時，StoreVue亦計畫今年跨進越南、印尼、泰國、菲律賓等東南亞市場，預計將在明年年搶攻全球市場，目標於3年內打入全球100間零售餐飲品牌、1萬間門市。研華智誠也期許能藉此機會徵招專業策略夥伴，共同壯大解決方案服務鏈。

(時報資訊)