中天關台，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花18日下午原定都要前往花博，與台北市長柯文哲同台參加創新創業嘉年華活動，但卻都臨時放鳥取消，僅柯有出席，柯表示，他坦蕩蕩，該來就來，其他人本來要蹭聲量，現在走的走、逃的逃。

柯說，他是這樣啦，他是坦蕩蕩，所以依既定行程，該來就來，他們（指蘇、鄭、王）本來要蹭聲量，現在走的走、逃的逃，那你（指媒體）要去問他們啊。

媒體追問，蘇、鄭、王是否再躲柯及「萊劑牛肉麵」議題，柯則無回應，快步入場參加活動。

(中時 )