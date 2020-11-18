遭蘇揆、鄭文燦放鳥 柯：蹭聲量、走的走、逃的逃 16:372020/11/18 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（中）。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天關台，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花18日下午原定都要前往花博，與台北市長柯文哲同台參加創新創業嘉年華活動，但卻都臨時放鳥取消，僅柯有出席，柯表示，他坦蕩蕩，該來就來，其他人本來要蹭聲量，現在走的走、逃的逃。 柯說，他是這樣啦，他是坦蕩蕩，所以依既定行程，該來就來，他們（指蘇、鄭、王）本來要蹭聲量，現在走的走、逃的逃，那你（指媒體）要去問他們啊。 媒體追問，蘇、鄭、王是否再躲柯及「萊劑牛肉麵」議題，柯則無回應，快步入場參加活動。 (中時 ) #蘇貞昌 #鄭文燦 #王美花 #柯文哲 #放鳥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭蘇揆、鄭文燦放鳥 柯：蹭聲量、走的走、逃的逃 16:372020/11/18 政治 NCC稱資方介入中天新聞台 賴香伶：中天只是冰山一角標準要一致 16:212020/11/18 政治 中天新聞台關台 學子批民進黨：勿讓民主死在你手裡 16:512020/11/18 生活 中天新聞台換照案NCC駁回 柯文哲：看到裁決書再講 14:282020/11/18 政治 中天換照失敗 羅智強砲轟「新聞自由已死」：我去你的民主進步 14:122020/11/18 政治 台壽祖孫三代健走 線上活動起步 04:102020/11/18 金融．稅務 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 中天新聞關台 NCC已達成政治任務 16:162020/11/18 政治 霸氣蘇揆 身段放軟 04:102020/11/18 時論廣場 中天撤照 謝龍介質疑是蘇揆為2024總統大選布局 15:502020/11/18 政治 政治熱門新聞 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 中天新聞關台 NCC已達成政治任務 - 政治 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。