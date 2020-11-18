今年「秋鬥」遊行將11月22日登場，國民黨透過組織系統，強力動員支持者上凱道反萊豬、護食安，今天上午在中央黨部邀集同鄉會、家長團體等數十個社團代表，討論動員事宜。黨務高層估計，光是網路報名就逾1.5萬人，加上各縣市黨公職動員支持者、社團響應，呼應國民黨而參與這場秋鬥行動者，估計可達2萬至3萬人。

據指出，前總統馬英九、前主席吳敦義及朱立倫都要到場，前主席洪秀柱因白內障手術，聽從醫師吩咐無法出席。14執政縣市長部分，已有包括新北市長侯友宜、金門縣長楊鎮浯等8位確定出席，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美尚未確定，另有4位縣長無法出席，例如苗栗縣長徐耀昌為接待副總統賴清德而不克參加 。

對於行政院長蘇貞昌近日施政聲量下滑，國民黨主席江啟臣被媒體詢問此事時簡短答覆：「我不在乎他的聲量，只在乎萊豬要不要進來。」

國民黨推動「反萊豬、護食安」參與凱道遊行，除透過網路社群平台報名及號召，組織系統也早早動起來，由各縣市黨部透過議會黨團動員黨公職、黃復興黨部動員軍系社團，並串連同鄉會等各型民間社團，當天下午穿黑衣在中正紀念堂集結。

文傳會則趕製小豬汽球等各種道具，除了先前一再被抬出立院、北市議會的粉紅保麗龍道具豬，以及暫放黨中央的保麗龍黑毛豬之外，這次也被「贊助」兩隻長達5公尺、寬3公尺的大型空飄豬。黨務人士說，兩隻保麗龍豬，一隻造價4.5萬元，對負責的黨中央是筆不小開銷，實在無力負擔造價達30多萬元的兩隻空飄豬，幸好祕書長李乾龍自掏腰包「包」下來，勢必成為遊行亮點。

「聽說很多地方找不到遊覽車了。」高層人士指出，目前33位立委、 410多位縣議員都會動員反萊豬的群眾參與，各縣市動員額度不一，「總計約有200輛遊覽車」，包括彰化、雲林、屏東等養豬大縣最踴躍，新北也有60輛遊覽車，其中新北33席議員要動員百人參加，桃園市黨部在兼任主委的議員邱奕勝號召下，也有2千人會到場，花東等偏遠縣市當天一早會搭火車前來，就連離島也有前一天就搭飛機前來參加者，總計光國民黨動員的群眾就有2至3萬人，鼓勵大家穿黑衣到場，再頭綁不同色布條為區別。

據悉，國民黨結合民間「秋鬥」上凱道「護食安、反萊豬」，全程不上台致詞，不凸顯國民黨色彩，再視民進黨政府回應，評估是否在12月自辦一場街頭遊行。黨主席江啟臣解釋說，國民黨不是吃飽閒閒，不會為上街而上街，主要看22日遊行後，蔡政府是否願意檢討、真的謙卑地回應民意，再決定是否續辦上街。

(中時 )