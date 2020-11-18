基隆市去年迄今已發生6起除濕機自燃引發火警事件，議員鄭文婷總質詢時提問，使用除濕機是否要關上門窗等事宜，對此，消防局長陳龍輝表示，人不在屋內不要使用除濕機，並提醒2001至2006年生產的數台除濕機有瑕疵，民眾可前往標準檢驗局查詢，並委請廠商前來回收。

基隆市七堵區工建路8日晚上發生火警，疑似除濕機引爆火災，所幸當時一家人還沒有休息，順利脫困、無人傷亡，鄭文婷詢問消防局，使用除濕機需不需要在家、門窗是否關上，要如何才能防範除濕機引爆，並在事發時能自保。

陳龍輝指出，近年來基隆發生多起除濕機火警，去年迄今高達6件，皆是機器本身自燃，多數使用10年以上，他提醒，使用除濕機時，人不要待在屋內、關上門窗，而上班、外出時停止使用、拔除插頭，並隨時檢視電線是否不當纏繞、龜裂，就能盡量減少憾事發生。

陳龍輝說，基隆市民家中幾乎都有數台除濕機，日前標準檢驗局有公告2001至2006年生產的數台除濕機有瑕疵，一共有12間廠牌、50多種款式，提醒民眾前往官網查詢家中除濕機型號、款式，若與公告相符要迅速聯絡廠商，廠商會到府將除濕機回收，此外，他建議民眾要將產品的說明書保留，日後發生糾紛時，就能派上用場，或出意外時，才能得知其廠牌、年限和款式。

(中時 )