NCC今大審中天 權威學者籲NCC公正審查

國家通訊傳播委員會（NCC）今天決議不予中天新聞台換照，自12月12日起將從有線電視52台消失。國民黨團總召林為洲痛批，NCC完全是按照劇本演出，該會委員淪布袋戲偶，「反正被罵的話，再靠網軍帶風向，時間過了民眾就忘記」，並揚言若國民黨再次執政，把獨媒、綠媒關台，他就退出政壇。

NCC上午審查中天新聞台與中天綜合台換照案，7位委員全數同意不予中天新聞台換照。國民黨團書記長林奕華抨擊，民主國家很少看到一面倒的表決結果，顯然政府從過去到現在已做好最縝密的安排，NCC淪「髒兮兮」，「民主變成過場、形式」，接下來就看究竟是哪台、民進黨哪個派系能順利拿到52台。

國民黨團總照林為洲指出，今年5月爆發的總統府電郵門，就揭露提名陳耀祥為NCC主委、親綠學者王維菁、林麗雲為NCC委員，且可配合處理中天，不料「完全按照劇本演出」，痛批NCC已非獨立機關，該會委員淪為布袋戲偶，依照總統府與行政院安排好的劇本演出。

林為洲砲轟，民進黨處理掉意見不同的電視台後，再由網軍、哏圖帶風向，由於人民都是健忘的，時間過了就不記得，隨後他把「獨立機關不獨立」手排丟擲到地上，表達對NCC的憤怒。

對於NCC稱不予換照的主要理由是中天違規件數多，林為洲說，若中天新聞台有錯誤報導，就應予以更正，遭受NCC裁罰，外界擔憂中天不怕被開罰，那就對其開罰更高金額，若中天不繳錢就查封財產，而不是用審查執照方式直接關台。

「用民眾檢舉暴增為換照理由可笑到極點」，國民黨團書記長林奕華表示，因為這都可透過網軍、系統性操作，NCC配合找理由對中天新聞台開罰。她形容NCC對中天新聞台不予換照，讓台灣的言論自由蒙羞，將觀察中天新聞台尋司法途徑結果，若NCC敗訴，今天做決議的7位NCC委員都應辭職以示負責。

「台灣是只能講獨、講綠嗎？難道獨媒、綠媒，也可以這樣處理嗎？」林為洲說，國民黨如果再次執政，也做不出來這種事情，否則政黨輪替幾次後新聞台就關光光了，他揚言，「如果將來國民黨做這種事，把獨媒、綠媒關台，我就退出政壇！」

林奕華感嘆，今天是台灣言論自由最黑暗的一天，支持中天新聞台提行政訴訟，也向社會大眾喊話，希望民眾於11月22日站出來，一同反萊豬、捍衛言論自由。

(中時 )