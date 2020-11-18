基隆市公共運輸使用比例全台第二，公車處卻連年虧損，議員王醒之要市府正視問題，不要再從人事費用下手，他強調主因是，重疊路線多、運價成本高，盼市府重新整合交通資源、建置完善接駁、轉乘系統，對此，交通處長李綱說，已經有規畫幹線公車，目前選幾條路線重新整併，但要逐步施作。

王醒之依「2019年中華大學公車處營運效能報告書」，提出三點問題，第一公車路線多、搭乘人數少，數據顯示，每日10人以下搭乘39條，2人以下搭乘21條，班次人數小於20人37條，而每路廊都有此情況；第二票價和成本懸殊，基隆票價自2006年迄今沒有調漲，但每一台車公里成本為76.148元，高出其他縣市數倍，根本是「天坑」，就算把票差補上也不會改善虧損問題。

第三基隆公共運輸使用比例全台第二，但主要運輸為公路客運，此外，有80％運量集中在12％使用者，民眾未依賴市公車運輸，總結公車虧損主因是路線覆蓋率高、不合時宜等，因此，王醒之建議市府能以軌道運輸作為主要幹線，將火車、捷運站做為節點，整合公車及台鐵交通資源，發展主要幹線、支線等接駁轉乘機制，此外，要連通生活節點，發展接駁系統，透過公車轉乘系統解決交通問題。

對此，交通處長李綱說，市府有規畫施作幹線、跨區公車，目前先選擇幾條路線整併，但無法一次到位，要逐步實施，此外，也會進一步針對接駁公車做盤整、檢討。

(中時 )