邵姓男子日前接獲詐騙集團假扮檢警，騙稱機車駕照被吊銷，須繳40萬元贖回駕照，邵某信以為真，趕到銀行解除定存領錢，經行員發現有異報警同來阻詐，成功阻止邵某上當。

日前，竹南分局竹南所警員張以青、鄭湘穎、賴韋辰、蔡宇涵等員，接獲轄區渣打銀行竹南分行通報，有客戶到行內要解除定期存款，提領新台幣40萬元，疑似遭詐騙情事，請警方出面協

張等4員趕往銀行找到這名邵姓男子，邵某向員警表明，稍早他接到一通自稱檢察官與警察的來電，聲稱他的機車駕照遭吊扣，需繳交40萬元才能取回駕照，員警當下識破是常見的「假檢警、真詐騙」手法，勸邵某切勿受騙上當，邵某才驚覺遭詐騙，保住財產。

竹南分局呼籲，司法機關不會打電話要求民眾解除分期付款設定或匯款等指令，若民眾有接到類似電話，應以冷靜態度沉著思考，若有任何疑慮可撥打165反詐騙專線或110警察報案電話來進行查證，切勿因一時著急而進行匯款，以守護自身財產安全。

(中時 )