夏韻芬是知名理財主持人，也是談話性節目熟面孔，而她有一大段時間沒出現在螢光幕前，全因50歲那年出了一場嚴重車禍，導致腿斷住院，工作全數停擺，本以為只要耐心養好傷就能重新振作，沒想到快康復的時候，竟二次斷腿，鋼釘直接穿出，讓她瞬間淚崩，擔心自己再也站不起來。

夏韻芬最近作客《命運好好玩》，透露自己個性向來謹慎小心，但意外難料，沒想到會經歷這麼大的危機，她出車禍斷腿，住院整整一個月，她回憶當時，工作完全沒了，但仍耐心復健，而她是斷在股骨的地方，因此之後3、4個月都靠輪椅代步，後來再練習用助走器走路，1年後終於能不靠輔具活動，她去三仙台散步，鋼釘竟無預警穿出，等同功虧一簣，讓夏韻芬心情墜入谷底。

夏韻芬二度斷腿，提到這一段，表示崩潰在於她已經很小心，但卻是毫無外力、無緣無故鋼釘穿出，她當下只能搭上救護車回台北，「兩個半小時眼淚真的是流不停」，不只因身體疼痛，而是想到自己可能再也站不起來，直言人失去移動能力，是相當可怕的。

經歷了這麼多，夏韻芬格外珍惜現在能夠再站起來，有感而發，覺得一個人都該具備金錢能力、移動能力以及老的時候還能照顧別人的能力，當然健康相當重要，夏韻芬如今認真運動，坦言自己是對於風險意識很高的人，真的從沒料到中年後會發生這樣的事，健康上重重跌了一大跤，如今完全不敢輕忽。

(中時新聞網)