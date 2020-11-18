美國新冠疫情日益惡化，但川普的防疫愛將、並非公衛領域出生的史丹佛大學胡佛研究所研究員阿特拉斯再次發言惹爭議。據美媒《每日郵報》報導，阿特拉斯向《福斯新聞》表示，人們應該邀請長輩們共進感恩節晚餐，「因為這恐怕是他們最後一次了」，而他的說法也與公衛專家「避免家庭群聚」的建議背道而馳。

川普的防疫愛將阿特拉斯表示，人們應該邀請長輩們共進感恩節晚餐，「因為這恐怕是他們最後一次了」，但他的說法也與公衛專家「避免家庭群聚」的建議背道而馳。

報導指出，神經放射學家出真的阿特拉斯（Scott Atlas）提到感恩節的防疫措施時，抨擊封城只會讓人們分離，表示「這類的分離根本對長者是悲劇，他們被告知在感恩節不得與家人見面」。他進一步表示，對許多人而言，這恐是他們最後一次感恩節，信不信由你，並認為美國應該有關於「人」的政策，而非單單只是防止疫情擴散。

阿特拉斯也與白宮首席防疫專家佛奇（Anthony S. Fauci）「今年要避免大型聚會，特別是感恩節」的說法背道而馳。佛奇曾在上月表示，人們在社交聚會時必須保持高度留意，除非能確定正在接觸的人們絕對不會被感染到。

阿特拉斯的防疫建議，一向與先前白宮防疫專家相差極大，如稱多少人確診不重要，也支持川普重啟校園，種種建議都與川普防疫立場一致；許多現任、前任官員與專家指出，阿特拉斯正逐漸將白宮首席防疫專家佛奇的防疫策略徹底轉向，改採極度具爭議的「群體免疫」，也就是靠病毒散播給多數人口以快速建立免疫，但此一方式早已被世界衛生組織（WHO）以及諸多公衛學者否定。

此外，阿特拉斯除了稱長輩們恐是最後一次參加感恩節活動爭議言論之外，上一次也嗆密西根政府的封城措施，並呼籲人民站出來反抗。

(中時新聞網)