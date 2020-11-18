哪個國家人民最有安全感？哪個國家獨走夜路最安全？根據最新公布的調查，新加坡從144個國家和地區中脫穎而出，與土庫曼斯坦則並列第一，自2015年起，這已是新加坡連5年獲此殊榮，中國大陸則排名第3。冰島、科威特、挪威、奧地利、瑞士、烏茲別克以及阿聯酋分列4至10位。

知名蓋洛普機構近日公布《世界法律與秩序》報告，針對144個國家和地區、17.5萬人進行問卷調查，顯示94%的新加坡居民認為在自己的國家獨走夜路很安全，相比之下，該指數在全球的平均值只有68%，新加坡人具有全球最高的安全感。

生命時報報導，不光是新加坡長住居民，即使是短暫停留或來此求學、工作的外國人，也親眼見證新加坡的安全性。偷盜、搶劫、鬥毆等事件少見，即使子夜時分搭乘地鐵、公車、計程車，或在街道小巷步行，都不會害怕或擔心發生意外。很多人會問，新加坡為什麼能成為全球最具安全感的國家？分析其因或許在於新加坡從理念和實踐層面，把秩序、法治、社會管理完美地融合在一起。

一位旅居新加坡的大陸人指出，新加坡建國總理李光耀堅信，良好的社會秩序一定建立在嚴格的法律制度之上，既認同儒家對道德的強調，也欣賞法家對嚴密社會管理的重視。最重要的是，他把這些經驗和認識，很好地應用到治國理政實踐中，教育與法治並重，新加坡自1965年獨立以來，經過55年實踐，已經把守法、崇德、重秩序，寫入了國民基因。

(中時新聞網)