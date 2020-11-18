市長侯友宜表示，在新北市各農會及農友共同努力下，在國內農業競賽表現亮眼。（農業局提供／李俊淇新北報導）

為表揚農業領域表現卓越農民，農委會舉辦「第32屆全國十大神農及模範農民選拔表揚計畫」，新北五股區農友吳國池以40年豐富的綠竹筍經歷，獲選全國模範農民；而另名鶯歌區的黃碧珠則參加中華民國農會舉辦「舌尖上的記憶－阿公阿嬤家傳食譜分享競賽」，獲得全國冠軍，今（18）日2人一同前往新北市政會議上獻獎，除了感謝市府團隊的幫助，和大家一起分享獲獎的喜悅。

新北市長侯友宜表示，新北市幅員遼闊，環山臨海，擁有優良的農業環境，在市府與新北市各農會及農友共同努力下，在國內農業競賽表現亮眼，未來市府也會持續為農友開創穩定的銷售通路，透過市府、農會及農友互助合作，帶動新北農業發展，再創新北農業輝煌佳績。

吳國池擁有臺北醫學院畢業的高學歷，畢業後返回五股從事農耕，透過醫檢精神科學方法種植綠竹筍, 堅持以有機栽種及產銷履歷，曾吸引日本米其林三星主廚神田裕行來訪，指名他的綠竹筍當作夢幻食材，另外2016年的正副總統就職國宴，也指名他的有機綠竹筍入菜。

吳擁有40年豐富的綠竹筍經歷，獲有「綠竹筍博士」的稱號，今年度代表新北市參加行政院農業委員會桃園農業改良場舉辦的「109年北部地區優質安全綠竹筍評鑑比賽」，榮獲全場總冠軍，也獲得「北區筍王」的殊榮，種種優良表現，也讓他從全國優秀農民脫穎而出，榮獲第32屆模範農民獎項，為他傳奇的一生再寫下新頁。

而鶯歌區農會的黃碧珠參加中華民國農會舉辦「109年度舌尖上的記憶－第二屆阿公阿嬤家傳食譜分享競賽」，她以「好天要存雨來糧-鹹冬瓜」參加競賽，口述分享記憶中鹹冬瓜的古早好味道，以「鹹冬瓜」象徵台灣農村勤儉及刻苦耐勞人文風情，彰顯台灣農村「好天要存雨來糧」飲食智慧，由於情感真摯動人，從全國各家農會中脫穎而出，最後獲得全國冠軍。

(中時 )