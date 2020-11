雙喜臨門!台灣水泥日前獲得經濟部2020前25大台灣國際品牌榮譽,18日在今年TCSA台灣企業永續獎,又獲傳統製造業及能源產業組第一名等八項大獎,再度蟬聯傳統產業冠軍。

今年初啟動的台泥DAKA開放生態循環工廠,開啟與社會溝通的新模式,獲得社會共融與循環經濟領袖兩個獎項之雙肯定,另外,台泥推動的水泥手作工作坊,結合文創團體,將水泥材質融合工藝創作,傳遞水泥業獨有的溫度,在競爭激烈的創意溝通獎中脫穎而出。

台泥董事長張安平強調:「永續的地球,人文為優先,人類的幸福是一切價值的最高標準,這些是台泥的精神。在主動尋求環保解決方案,台泥是堅定的先行者,Doing well by doing good,我們有企業的靈魂,所以我們會用力的參與二氧化碳的減排。」

18日TCSA台灣企業永續獎的頒獎典禮,由台泥總經理李鐘培與同仁一起出席受獎,共享榮譽,包括永續企業獎─傳統製造業及能源產業組第一名、中文報告書白金獎、企業卓越案例獎則在氣候領袖、循環經濟領袖、人才發展、創意溝通、社會共融以及創新成長等六項獲肯定。

台泥在減碳、人才培育、社會參與及科技發展上,皆展現成果。這次獲得的獎項中,「氣候領袖獎」已連續五年獲此殊榮。台泥關注氣候變遷,積極致力產業減碳,2020年6月是東亞、大中華區第一家承諾並提前通過科學減碳目標SBTi審核的水泥企業。

2020年9月,張安平與全球水泥及混凝土協會GCCA共同發起「2050 氣候願景」,宣示2050年前達到混凝土碳中和的最積極目標。

台泥DAKA開放生態循環工廠,是台灣第一個重工業取得經濟部認證的觀光工廠,自1月9日開幕後,參觀人次突破200萬,在網路大數據公司的口碑調查中,第一年就進入觀光工廠類別第2名。

以生態教育、循環經濟、水泥手作為主題設計三種導覽行程,讓民眾可以了解循環經濟、近距離參觀再生能源運作及體驗水泥創意手作,截至今年10月總共6,836人次。

2018年開始推動的台泥水泥手作工作坊,從社區、校園到博物館,透過水泥核心媒材與文創結合,並導入廠區生態導覽,提供大眾別具一格的品牌牌體驗,B2B產業B2C的創意溝通方式,讓水泥產業融入民眾生活。

