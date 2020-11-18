研華智誠（AiCS）18日舉行旗下門店AIoT解決方案平台StoreVue上市發表會，揭示與共創夥伴合力打造全新智能零售服務生態系的決心。包括台灣連鎖加盟協會、零售百貨業代表－禮客集團、餐飲業代表－早安美芝城等皆出席見證StoreVue如何助益零售品牌，啟動零售數位轉型的齒輪。現場並首次展示StoreVue全方位解決方案，提供門店管理者到場實際體驗。

研華智誠業務暨行銷總監劉蔚志表示，門店對於導入數位轉型的服務需求種類多元，研華智誠必須持更開放的態度，與各具專長的共創夥伴，包含產業顧問、創意行銷、系統整合、數據分析、售後運維等領域專家，打造全方位智能零售服務生態系，以提供客戶一站式服務。研華智誠期許能藉此會，徵招專業策略夥伴，一同壯闊解決方案服務鏈。

研華智誠StoreVue對焦AIoT，以智慧看板（Digital Signage）、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據分析等技術，提升顧客互動、強化數據分析、落實營運管理，提供如門店服務管理、互動行銷、營運分析、智慧防疫等嶄新消費服務經驗，以期為零售業者開拓客源、降低成本、提升效率。

研華智誠產品/研發總監蘇鴻昇對此表示，不只是商業模式的策略夥伴，StoreVue也將借重技術夥伴關鍵know-how，共創技術平台。研華智誠StoreVue已偕同技術夥伴進行技術整合，讓StoreVue的雲端管理平台更臻於完善，符合各業態的需求。

StoreVue現階段合作技術夥伴包括，AI數據分析：行動貝果 Mobagel；智能監控：雲守護安控Beseye；場域互動行銷推播：絡客思行銷科技LOCUS。

透過科技與大數據，StoreVue為連鎖門店聚焦「營運」、「行銷」，提升「管理」、「服務」。目前StoreVue 以開拓亞洲地區為目標，首先於台灣市場實際協助包括禮客百貨、早安美芝城、歇腳亭、舒油頭等超過20個零售餐飲品牌，近2,000間門店進行數位轉型。

此外，StoreVue也於今年跨進越南、印尼、泰國、菲律賓等東南亞市場，預計將在2021年搶攻全球市場，目標於3年內，達成全球100間零售餐飲品牌、10,000間門店。研華智誠期待能與策略夥伴、零售餐飲業者、業界夥伴攜手，共同為產業賦能，揭開智慧零售新紀元。

(工商 )