為協助企業落實永續發展，資誠（PwC）會計師事務所18日與台灣永續能源基金會攜手舉辦「企業永續轉型如何點碳成金：TCFDxSBT碳管理策略全解析」論壇。

面對氣候變遷，目前超過120個國家承諾在2050年達到乾淨零排放目標，已占全球GDP的53％，許多企業將永續發展、氣候變遷列為公司關注焦點，例如蘋果要求供應鏈須有一定的綠電比例，資誠PwC也宣誓在2030年達到淨零碳排放。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺表示，氣候變遷事件造成企業衝擊個案層出不窮，企業未來課題就是在營運中落實氣候治理。資誠輔導許多企業導入TCFD（氣候相關財務揭露建議），其清楚架構指引可以幫助企業邁向減碳目標，提升企業模擬未來氣候情境的準確度。

李宜樺強調，在全球永續轉型的浪潮中，資誠肩負身為全球企業公民應盡的責任，將以永續專業持續協助企業辨認氣候風險、確保淨零排放策略發展、落實企業綠色轉型、透明確信與報告揭露等方式，與企業攜手實現永續發展，一同成為低碳轉型的贏家。

台大風險社會與政策研究中心主任周桂田表示，世界經濟論壇全球風險報告指出，環境風險事件是未來可能性最高的風險，目前台灣處於氣候轉型的臨界點，政府應在治理與政策上積極部署，迎向氣候經濟的挑戰。

中華民國企業永續發展協會祕書長莫冬立指出，截至今年9月，全球簽署支持TCFD的組織已有1,440家，較2017 年成長約14倍，代表企業對於氣候風險評估的重視性大幅提升。

台積電環保安全衛生處專案經理孫讀文表示，台積電運用TCFD建構氣候風險辨識流程，設定因應方案並定期檢視與調整，強化氣候韌性，未來也會持續舉辦TCFD工作坊，同時攜手產官學研，共同因應環境保護與氣候變遷的嚴峻挑戰，以達成提升社會的永續願景。

面對氣候變遷，微軟全球助理法務長暨台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成指出，微軟善用雲端與人工智慧技術，幫助供應商與客戶更精準地分配資源、管理廢棄物並減少碳排放的經驗，串聯供應鏈致力實踐台灣永續發展目標。

台灣迪卡儂永續發展生產負責人Thomas Walk則表示，迪卡儂公司三大重要策略為「全人發展、自然保護、永續價值」，與合作夥伴創造永續價值更是發展重點，包含協助供應商轉換使用可再生能源、設定SBT目標等，以建構完整永續生態圈。

(工商 )