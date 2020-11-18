今年南部地區缺雨水，台南市官田區有農友柳丁異常大量掉果，可能與乾旱有關，立委郭國文接獲陳情後，邀台南農改場與台南市農業局、官田區公所、官田農會一同會勘，經農業專家初步判定，應為蒂腐病或是黃龍病，與缺水較無關係，建議農民需注意病蟲害防治。

果農陳丁田表示，他的4甲多柳丁園過去可以採收5萬多斤，現在果實都萎縮、掉滿地，無法採收，苦不堪言。官田農會林正容總幹事表示，官田區已有相當多的果園發生這樣的情況。

果農陳丁田（後）表示，他的柳丁園今年果實都萎縮、掉滿地，無法採收。（劉秀芬攝）

官田區多名農友柳丁園感染蒂腐病或是黃龍病。（劉秀芬攝）

官田區多名農友柳丁園感染蒂腐病或是黃龍病。（劉秀芬攝）

經專家現場會勘後，台南農改場研究員表示，掉果原因看起來是與蒂腐病或是黃龍病有關，可能是7、8月間曾有下雨，當時未及時噴殺菌劑防治，才導致現在果實腐爛，植株樹葉並無缺水現象，因此研判與缺水較無關係。

農糧署台南分署副分署長黃怡仁表示，面對農產災損有相關的補助措施，若是整體農損超過20％以上，就可以啟動補助程序。

郭國文表示，現代異常氣候下，不是水太多就是水太少。雖然這次柳丁落果與乾旱較無關係，但也找到相關原因，接下來就需要輔導預防，農業主管單位要提供相關防疫要點給農會與農民；此外，也要做好對乾旱氣候的預防準備，輔導農會與農民向水保局申請水塔與農塘補助，好在缺水期提供充足水源。

(中時 )