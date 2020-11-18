總統兼民進黨主席蔡英文18日指出，未來幾個月將面臨一些變局，她強調，預計未來三年，台灣經濟發展都會穩定成長，有時會表現特別好、超出預期，但是有時也會有一些亂流，但整體情勢應該會穩定往前走。

蔡英文向中常委們表示，未來幾個月事情應該滿多的，也面臨到一些變局，所以民進黨員要「沉著應對」，對於整體執政推動要有信心，也請各位常委，多跟支持者與基層溝通，讓大家瞭解政府做了哪些決定以及目標和想法。

蔡英文希望民進黨員告訴支持者，第一，台灣現在的經濟局勢確實不錯，經濟成長率、投資狀況，甚至股市，整體經濟信心度是很好的，包括外商對台灣未來三年的經濟成長和發展，都有相當高的信心，台灣的經濟，在很長一段時間，少有這種讓人感到有信心的情況，政府還是持續去強化經濟體質，雖然有疫情和很多國際情勢變化，政府還會讓台灣競爭力持續強化。

她強調，預計未來三年，台灣經濟發展都會穩定成長，有時會表現特別好、超出預期，但是有時也會有一些亂流，但整體情勢應該會穩定往前走。

第二，台灣因為防疫成功，還有民主的機制，在防疫的過程中發揮很大的功能，台灣現在已經變成國際上的標竿，也就是民主可以讓疫情的防治具有效益，也讓台灣在國際形象、地位上確實提升不少，國民信心度也因此增強。

蔡英文指出，雖然近來有很多不同政治事件在衝擊民進黨，但是台灣人對防疫成功與經濟發展上是肯定政府，政府有兩個不錯的基礎，但後面接踵而來的，不論是內部、外部挑戰其實不少，雖然選舉有817萬張選票的支持，但是民主社會沒有絕對不會離開的支持者。因此，民進黨在處理很多問題的時候要沉著應對，同時也要對支持者保持溝通狀態，讓他們有信心，也讓他們理解。

蔡英文主席也利用常會，向行政院、各部會以及立院黨團表示大家都辛苦了，也希望常委多給執政團隊加油，大家一起繼續加油。

(工商 )