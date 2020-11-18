台北市信義計劃區指標豪宅「文心信義」再現新交易，實價登錄顯示，「文心信義」15樓戶別9月以總價約5.22億元、單價每坪225萬元出售，單價創下了該社區新高。

謄本資訊顯示，該戶買方為博瑞股份有限公司，原負責人為台新金董娘彭雪芬，2014年負責人換人，不過，彭雪芬仍名列董事，外界推測是台新金董娘彭雪芬出手，未貸款以現金購屋。

這件交易也是「文心信義」將近二年來的首件交易，由於建商惜售，加上位於信義計劃區豪宅聚落中央的地段稀有性，身價維持高檔不墜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北豪宅社區中，全數交易能站穩單價200萬元的僅有「信義聯勤」、「潤泰松濤苑」、「文心信義」等不超過十個社區，「文心信義」各戶總價多在5億元左右，實價歷年十件交易中，最低單價每坪210萬元、最高價每坪225萬元，堪稱最均質的高端豪宅之一，實價累計總成交規模約50億元。

雖然近年來豪宅市場在回檔修正之後穩步回溫，不過價格多半未再攀高，根據統計，今年迄今台北豪宅僅有13 件交易單價突破每坪200萬元，比起去年全年34件減少不少。

今年交易中，大安森林公園豪宅「信義聯勤one park」18樓以每坪260萬元居首，微風廣場旁豪宅「潤泰敦峰」1樓則以每坪239萬元居次，最近交易的「文心信義」15樓則以每坪225萬元居第三名。此外，「冠德信義」、「西華富邦」、「聯合大於」等也都有單價逾每坪200萬元的交易。

張旭嵐指出，今年雖有不少台商資金回流置產潮，不過其中不少都是離台已久的台商，或是中南部的製造業老闆，因此不一定落腳台北，反而錢進台中置產，而台北高端豪宅交易量，並未反映出這股資金浪潮。

(工商 )